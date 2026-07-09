Нижегородка лишилась 348 000 рублей при попытке заработать на маркетплейсе

Попытка заработать на маркетплейсе обернулась для жительницы Нижнего Новгорода потерей 348 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Аферист связался с 35-летней женщиной в мессенджере и предложил схему легкого заработка: ставить лайки на товары для повышения их рейтинга. Получить прибыль нижегородка якобы могла только после внесения определенных сумм. Поверив аферистам, потерпевшая отправилась в банк, взяла в кредит 348 000 рублей и перевела их на счета, указанные злоумышленниками.
Обещанная прибыль женщине так и не поступила, поэтому она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы писали, что 66-летняя нижегородка лишилась 3,8 млн рублей при попытке заработать на инвестициях.