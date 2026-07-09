Жителя Хабаровского края оштрафовали за пожар

Прокуратура Солнечного района провела проверку соблюдения пожарной безопасности и установила, что в мае 2026 года житель поселка Кондон проводил сварочные работы в условиях особого противопожарного режима. При этом на объекте не было огнетушителей, участок не очистили от горючей нагрузки. Нарушитель не обеспечил наблюдение за местом работ и покинул его, в результате чего возник пожар. Возгорание ликвидировала противопожарная служба. За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого режима виновник привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ с назначением штрафа. Кроме того, прокурор района заявил иск о взыскании расходов, понесенных государством на тушение пожара. Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с ответчика 8,5 тыс. рублей — стоимость затрат на ликвидацию возгорания, возникшего по его вине. Решение вступило в законную силу.