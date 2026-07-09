Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд отправил Диану Шурыгину в СИЗО

Троицкий районный суд Москвы заменил домашний арест Диане Шляниной, известной как Диана Шурыгина, на заключение под стражу.

Источник: РБК

Троицкий районный суд Москвы заменил домашний арест Диане Шляниной, известной как Диана Шурыгина, на заключение под стражу. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов в телеграм-канале.

Решение было принято 8 июля. Срок содержания под стражей и конкретные основания, на которых следствие просило ужесточить меру пресечения, в публикации суда не уточняются.

В июне Троицкий суд отправил Шлянину под домашний арест до 19 июля. Ей запретили пользоваться интернетом, телефоном и другими средствами связи, а также переписываться и общаться с кем-либо, кроме близких родственников и адвоката. Исключение было сделано для вызова экстренных служб.

Ей вменяют незаконное изготовление и оборот порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору — пункт «а» части 3 статьи 242 Уголовного кодекса России. Максимальное наказание по этой статье составляет шесть лет лишения свободы. Ранее в квартире обвиняемой прошел обыск.

Под домашний арест также отправлены модель Анастасия Овсянникова, известная под псевдонимом Настя Холод, и продюсер Людвиг Кричкер. Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста, следует из материалов карточки суда.

Диана Шурыгина получила широкую известность в 2017 году после участия в нескольких выпусках ток-шоу «Пусть говорят» на «Первом канале». В судебных документах она фигурирует под фамилией Шлянина, которую получила после замужества.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Диана Шурыгина: биография, личная жизнь и история громкого скандала
Диана Шурыгина — российская блогер и медийная персона, получившая широкую известность в 2017 году после участия в ток-шоу «Пусть говорят». История девушки из Ульяновска стала одной из самых обсуждаемых тем в российском медиапространстве и вызвала широкий общественный резонанс. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше