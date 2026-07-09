Суд отправил Диану Шурыгину в СИЗО

Троицкий районный суд Москвы заменил домашний арест Диане Шляниной, известной как Диана Шурыгина, на заключение под стражу. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов в телеграм-канале.
Решение было принято 8 июля. Срок содержания под стражей и конкретные основания, на которых следствие просило ужесточить меру пресечения, в публикации суда не уточняются.
В июне Троицкий суд отправил Шлянину под домашний арест до 19 июля. Ей запретили пользоваться интернетом, телефоном и другими средствами связи, а также переписываться и общаться с кем-либо, кроме близких родственников и адвоката. Исключение было сделано для вызова экстренных служб.
Ей вменяют незаконное изготовление и оборот порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору — пункт «а» части 3 статьи 242 Уголовного кодекса России. Максимальное наказание по этой статье составляет шесть лет лишения свободы. Ранее в квартире обвиняемой прошел обыск.
Под домашний арест также отправлены модель Анастасия Овсянникова, известная под псевдонимом Настя Холод, и продюсер Людвиг Кричкер. Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста, следует из материалов карточки суда.
Диана Шурыгина получила широкую известность в 2017 году после участия в нескольких выпусках ток-шоу «Пусть говорят» на «Первом канале». В судебных документах она фигурирует под фамилией Шлянина, которую получила после замужества.
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