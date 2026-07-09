Суд отправил Диану Шурыгину в СИЗО

В июне Троицкий суд отправил Шлянину под домашний арест до 19 июля. Ей запретили пользоваться интернетом, телефоном и другими средствами связи, а также переписываться и общаться с кем-либо, кроме близких родственников и адвоката. Исключение было сделано для вызова экстренных служб.