Липецкие экологи начали использовать портативный газоанализатор

Лаборатория работает не только по сигналам граждан, но и по запросам прокуратуры. Выезды происходят практически ежедневно, охватывая в том числе районы Липецкой области. При этом «Эколаб» не заменил полностью старое оборудование — для измерения пыли и сажи по-прежнему используют аспираторы с фильтрами. Но новый газоанализатор позволил закрыть те пробелы, с которыми раньше сталкивались экологи.