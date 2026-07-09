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Липецкие экологи начали использовать портативный газоанализатор

Он может брать пробы одновременно по девяти параметрам.

Портативный газоанализатор «Эколаб» начали использовать липецкие экологи в ходе выездных проверок по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области.

Прибор может брать пробы одновременно по девяти параметрам, а всего в его наборе датчики на 28 показателей, среди которых диоксид и оксид азота, аммиак, диоксид серы, ацетон, бензин, бензол, бутан, гексан, сероводород, дизельное топливо и другие. При превышении порогового уровня срабатывает звуковая и световая сигнализация. Желтый цвет сигнализирует о приближении к пороговому значению, красный — о превышении предельно допустимой концентрации.

Лаборатория работает не только по сигналам граждан, но и по запросам прокуратуры. Выезды происходят практически ежедневно, охватывая в том числе районы Липецкой области. При этом «Эколаб» не заменил полностью старое оборудование — для измерения пыли и сажи по-прежнему используют аспираторы с фильтрами. Но новый газоанализатор позволил закрыть те пробелы, с которыми раньше сталкивались экологи.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.