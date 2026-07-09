В Городце «Жилой дом Петра Семеновича Рязанова» признали ОКН

В Городце жилой дом, принадлежавший Петру Семёновичу Рязанову, получил статус объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения — его включили в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ. Основанием для этого стал приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (УГООКН).
Историческое здание, возведённое в период с середины до конца XIX века, находится по адресу: улица Маслова, дом 2. Ранее постройка числилась в перечне выявленных объектов культурного наследия, но теперь её оттуда исключили в связи с присвоением полноценного охранного статуса.
Для объекта утверждён специальный режим использования: допускается проведение мероприятий, направленных на сохранение здания или отдельных его элементов, а также осуществление деятельности, не угрожающей его целостности.
В то же время законодательно запрещены любые действия, способные нанести ущерб памятнику, — в частности, снос постройки, выполнение земляных, строительных и мелиоративных работ, монтаж рекламных конструкций и иные потенциально опасные виды вмешательства.
Ранее четыре ОКН в центре Нижнего Новгорода продали за 38 млн рублей.