В Городце «Жилой дом Петра Семеновича Рязанова» признали ОКН

Историческое здание, возведённое в период с середины до конца XIX века, находится по адресу: улица Маслова, дом 2. Ранее постройка числилась в перечне выявленных объектов культурного наследия, но теперь её оттуда исключили в связи с присвоением полноценного охранного статуса.