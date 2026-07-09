В Туве нашли тела двух девочек

Напомним, две девочки 12 и 13 лет ушли гулять вечером и не вернулись. Камеры фиксировали, что подростки направлялись в сторону дамбы. С того момента об их местонахождении ничего не было известно. В ходе поисков на берегу протоки Енисея нашли их мобильные телефоны и обувь, которую опознали родители.