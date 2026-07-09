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В Туве нашли тела двух девочек

В Кызылском районе на берегу Енисея обнаружено тело девочки, предположительно одной из двух школьниц, пропавших в Кызыле.

В Кызылском районе на берегу Енисея обнаружены тела двух девочек, предположительно школьниц, пропавших в Кызыле. На место выехала следственно-оперативная группа, проводится опознание, сообщает СК по Республике Тыва.

Напомним, две девочки 12 и 13 лет ушли гулять вечером и не вернулись. Камеры фиксировали, что подростки направлялись в сторону дамбы. С того момента об их местонахождении ничего не было известно. В ходе поисков на берегу протоки Енисея нашли их мобильные телефоны и обувь, которую опознали родители.

Сегодня, 9 июля, поступило сообщение об обнаружении одного тела в районе села Сукпак Кызылского района. Затем у села Ийи-Тал Улуг-Хемского района нашли второго ребенка. Как сообщили в МЧС по Туве ТАСС, тела были далеко друг от друга — на расстоянии около 60 километров.

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