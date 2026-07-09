Жительница Волгограда отсудила 170 тысяч за падение на льду

Ирина А. обратилась в суд с иском к ООО «Дом Сервис Красноармейский». Она рассказала, что 11 февраля 2026 года упала на придомовой территории. Женщина поскользнулась на льду и получила закрытый перелом лодыжки. С 12 февраля по 10 марта она находилась на амбулаторном лечении с гипсом на ноге. Все это время она не могла нормально передвигаться и ухаживать за собой.