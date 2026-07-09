На трассе «Сибирь» в Красноярском крае сгорела фура

В Красноярском крае на 921-м километре автотрассы Р-255 «Сибирь», прямо на ходу загорелся большегруз. Огонь вспыхнул в передней части кабины из-за короткого замыкания проводки на панели. Ликвидацией огня занимался Манско-Уярский пожарно-спасательный гарнизон. Как сообщают в пресс-службе краевого главка МЧС, всего за минувшие сутки в регионе ликвидировано 5 пожаров. В частности, на платформе Пугачево в садовом обществе сгорел небольшой дачный домик. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Погибших и пострадавших нет. Напомним, в Красноярском крае ведется работа по выявлению фур со скрытыми номерами.