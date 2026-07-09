Власти Екатеринбурга не стали отказываться от фейерверка на День города

Напомним, что ранее власти Екатеринбурга утвердили перенос празднования Дня города. Традиционно его отмечали в третью субботу августа, однако к этой дате погода на Урале портится, что и стало основной причиной перенести праздник. Теперь День города отмечают в первую субботу августа — в этом году праздник выпадает на первое число.