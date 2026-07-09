В суд направлено дело ростовчанки, применившей насилие к сотруднику полиции

В Железнодорожный районный суд Ростова‑на‑Дону направлено уголовное дело в отношении 34‑летней женщины — её обвиняют в применении насилия к сотруднику транспортной полиции. Информацию подтвердили в Южной транспортной прокуратуре.
Инцидент случился в мае 2026 года на вокзале «Ростов‑Главный». По данным следствия, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения: она ударила полицейского ногой в бедро и публично обругала его, используя нецензурные выражения.
Действия обвиняемой квалифицированы по двум статьям УК РФ: ч. 1 ст. 318 (применение насилия к представителю власти) и ст. 319 (оскорбление представителя власти). Теперь дело предстоит рассмотреть суду.