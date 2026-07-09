Тело предположительно одной из пропавших девочек нашли в Туве

В Туве, где 1 июля исчезли две подруги-школьницы, нашли тело, предположительно одной из пропавших.
Как сообщают в полиции, правоохранители и сотрудники МЧС обнаружили тело в ходе поисковых мероприятий.
По данным Следственного комитета, на место — район села Сукпак — выехала следственно-оперативная группа в составе следователей, криминалистов следственного управления, а также следователя-криминалиста КЦ ГУК СК России. В ближайшее время проведут опознание.
Напомним, школьницы не выходили на связь с момента своего исчезновения. Их телефоны и предметы обуви нашли у реки Енисей. Поиски пропавших длятся уже более недели.
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