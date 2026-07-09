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Рязанские компании завершили обучение по акселерационной программе

Итогом стала разработка индивидуальных дорожных карт выхода на рынки Вьетнама и Индонезии.

Обучение по акселерационной программе «Рязань ИндоВьетЭкспорт» прошли 10 компаний по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в АНО «Агентство развития бизнеса Рязанской области».

Участниками обучения стали 10 региональных компаний, представляющих различные отрасли, включая производство продуктов питания, сельскохозяйственной продукции, оборудования, строительных материалов и косметики. Спикером выступил преподаватель бизнес-школы Сколково, аккредитованный партнер институтов развития экспорта и эксперт с многолетним опытом работы на рынках Юго-Восточной Азии Дмитрий Поляков.

Обучение проводилось в формате шести однодневных модулей, каждый из которых был посвящен ключевым аспектам экспортной деятельности. Итогом программы стала разработка индивидуальных дорожных карт выхода на рынки Вьетнама и Индонезии для каждой компании с учетом специфики продукции и целевых рынков.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.