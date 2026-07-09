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«Звонили всем, кому можно». В Дзержинском районе сельчан напугала умирающая лиса

Под Дзержинском умирающая лиса в судорогах всполошила деревню.

Источник: Комсомольская правда

В Дзержинском районе лиса с признаками бешенства напугала жителей деревни, пишет dzr.by.

ЧП произошло в деревне Телешевичи. Местные жители сняли на видео, как на частное подворье пробралось умирающее животное — лиса была в тяжелом состоянии и билась в судорогах. Сельчане сказали, что обратились в соответствующие службы, опасаясь, что у лисы было бешенство, но к ним приехали не сразу.

— Больше суток к нам никто не приезжает. Звонили всем, кому можно, — заявили в видео жители деревни.

В райветстанции рассказали, что с сельчанами связались связались. По их словам, лиса из видеоролика полежала в судороргах на подворье, а потом сама ушла из деревни. После инцидента ветслужба проведет необходимые мероприятия.

— Организуем дезинфекцию на месте, где лиса была обнаружена, — прокомментировала начальник районной ветеринарной станции Анастасия Перлова.

Напомним, ранее власти сказали о ситуации с лисицами в населенных пунктах Беларуси.

А еще мы рассказывали, что рост случаев бешенства накрыл одну из областей в Беларуси.

Еще мы писали, что аварийное отключение воды произошло в крупном райцентре Беларуси.