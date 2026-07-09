«Звонили всем, кому можно». В Дзержинском районе сельчан напугала умирающая лиса

ЧП произошло в деревне Телешевичи. Местные жители сняли на видео, как на частное подворье пробралось умирающее животное — лиса была в тяжелом состоянии и билась в судорогах. Сельчане сказали, что обратились в соответствующие службы, опасаясь, что у лисы было бешенство, но к ним приехали не сразу.