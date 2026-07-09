Службу госохраны ОКН не пустили на территорию сносимого здания на Правой набережной

Представителя Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области не пустили на территорию Калининградского мукомольного завода, куда он прибыл для вручения предписания о приостановке работ по сносу здания дирекции предприятия на Правой набережной. Об этом «Новому Калининграду» сообщила заместитель руководителя Службы Мария Страхова.
Также Служба госохраны ОКН опубликовала сообщение, в котором сообщалось, что по итогам проведенного контрольно-надзорного мероприятия владельцу здания было выдано предписание о приостановке работ для установления всех обстоятельств.
В ведомстве пояснили, что проверка была организована после поступления информации о сносе здания дирекции мукомольного завода. Специалисты обследовали территорию в границах зон охраны объекта культурного наследия местного значения «Здание мельницы» 1890 года постройки на Правой набережной, 15.
При этом в Службе отметили, что само здание дирекции мукомольного завода объектом культурного наследия не является и заявлений о его выявлении ранее не поступало. Вместе с тем объект расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности исторической мельницы.
«По итогам проведенного сегодня (8 июля — прим. “Нового Калининграда”) контрольно-надзорного мероприятия Службой владельцу здания объявлено предписание о приостановке работ для установления обстоятельств. Поскольку Служба располагает только общедоступной информацией о почтовом адресе собственника объекта из ЕГРН, мы направили сотрудника, чтобы он сдал предписание в канцелярию АО “Калининградский мукомольный завод”, однако представитель организации отказался официально принять документ и предложил отправить его по электронной почте», — говорится в сообщении ведомства.
После этого предписание было направлено по известным адресам электронной почты и официальному почтовому адресу собственника. В Службе заявили, что продолжают разбираться в ситуации.
Как ранее сообщал портал «Rugrad», генеральным директором АО «Калининградский мукомольный завод» с апреля 2024 года является Вячеслав Плугин. Он также руководит АО «ПО “Русский хлеб”». По данным издания, основным видом деятельности АО «Калининградский мукомольный завод» является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
О сносе здания 7 июля «Новому Калининграду» сообщил калининградский краевед и экскурсовод Евгений Мосиенко. В тот же день сразу несколько городских пабликов (в их числе «Культурная индустриализация» и ряд других) призвали к бойкоту продукции компании «Русский Хлеб», так как сносом занималось одно из ее юрлиц.
8 июля представители компании «Русский Хлеб» опубликовали свое обращение к жителям, в котором заявили, что «команда “Русского хлеба” не имеет никакого отношения к сносам, а круглосуточно занимается выпуском хлеба».
Отметим, что 7 июля в приёмной компании «Русский хлеб» «Новому Калининграду» сообщили, что демонтируемый объект принадлежит одному из юридических лиц предприятия. При этом от подробного оперативного комментария в компании отказались, предложив написать официальный запрос.
8 июля начальник отдела охраны объектов культурного наследия и туризма администрации Калининграда Константин Золошков заявил «Новому Калининграду», что историческое здание администрации мукомольного завода необходимо восстановить, а утраченные в ходе демонтажа элементы — воссоздать.