Службу госохраны ОКН не пустили на территорию сносимого здания на Правой набережной

О сносе здания 7 июля «Новому Калининграду» сообщил калининградский краевед и экскурсовод Евгений Мосиенко. В тот же день сразу несколько городских пабликов (в их числе «Культурная индустриализация» и ряд других) призвали к бойкоту продукции компании «Русский Хлеб», так как сносом занималось одно из ее юрлиц.