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В «Максе» начали тестировать функцию публичных каналов для обычных пользователей

В мессенджере «Макс» начали тестировать функцию создания каналов.

В мессенджере «Макс» начали тестировать функцию создания каналов. На новую возможность обратило внимание РИА Новости.

Сейчас пользователи iOS и десктопной версии могут запускать только приватные каналы со вступлением по ссылке-приглашению. Владельцам устройств на Android доступно создание как закрытых, так и публичных каналов. Ранее публичные каналы могли создавать только верифицированные авторы, блогеры с отметкой А+ и те, кто состоит в реестре Роскомнадзора.

Чтобы создать канал, нужно перейти в раздел «Чаты», нажать на «+» в верхней правой части экрана, выбрать создание канала, добавить название, описание и фотографию, а затем подтвердить действие.

В пресс-службе сервиса рассказали, что функция пока находится в тестовом режиме. Сейчас она доступна части пользователей Android, позже ее планируют запустить в десктопной и веб-версиях.

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