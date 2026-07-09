В «Максе» начали тестировать функцию публичных каналов для обычных пользователей

В мессенджере «Макс» начали тестировать функцию создания каналов. На новую возможность обратило внимание РИА Новости.
Сейчас пользователи iOS и десктопной версии могут запускать только приватные каналы со вступлением по ссылке-приглашению. Владельцам устройств на Android доступно создание как закрытых, так и публичных каналов. Ранее публичные каналы могли создавать только верифицированные авторы, блогеры с отметкой А+ и те, кто состоит в реестре Роскомнадзора.
Чтобы создать канал, нужно перейти в раздел «Чаты», нажать на «+» в верхней правой части экрана, выбрать создание канала, добавить название, описание и фотографию, а затем подтвердить действие.
В пресс-службе сервиса рассказали, что функция пока находится в тестовом режиме. Сейчас она доступна части пользователей Android, позже ее планируют запустить в десктопной и веб-версиях.