Суд оправдал бывшего главу района Ростова по делу об обрушении дома

Суд в Ростове-на-Дону оправдал бывшего главу администрации Ворошиловского района Виктора Бережного по делу об обрушении подъезда многоквартирного дома на улице Нариманова. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда России.
Решение было принято в связи с «отсутствием в его деянии состава преступления». Апелляция решение поддержала, кассация судебные акты отменила и передала уголовное дело на новое рассмотрение.
В жалобе в ВС России адвокаты заявили, что у господина Бережного, как у главы районной администрации города, не имелось полномочий, за неисполнение которых ему предъявлено обвинение в халатности (ст. 293 УК РФ).
«Коллегия по уголовным делам ВС РФ поддержала доводы заявителей кассационных жалоб и оставила в силе оправдательный приговор, которым признано право на реабилитацию», — говорится в сообщении.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», утром 28 января 2024 года в пятиэтажке на Нариманова обрушилась стена, затем пострадал подъезд. Из дома эвакуировали 95 человек, здание отключили от газа, но обошлось без жертв. Жильцы покидали квартиры в спешке и позже утверждали, что годами обращались в администрацию с просьбами о расселении, но получали формальные ответы.
Следствие утверждало, что Виктор Бережной знал об аварийном состоянии дома и не принял мер, чтобы предотвратить ЧП. В прокуратуре Ростовской области ранее заявляли, что он более трех лет не добивался расселения здания, а уголовное дело поступило в суд в августе 2024 года. При этом Ворошиловский районный суд в апреле 2025 года оправдал бывшего чиновника, указав на отсутствие состава преступления.