Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Воронежем мужчину приговорили к 220 часам общественных работ за повторную пьяную езду

Автомобиль нарушителя конфисковали в пользу государства.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Кантемировского района Воронежской области суд отправил мести улицы за повторную езду в состоянии опьянения.

28-летнего мужчину автоинспекторы поймали пьяным за рулем «ВАЗ 21033» в мае 2026 года. Состояние сильного алкогольного опьянения водителя подтверждено проведенным освидетельствованием. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

— Суд назначил виновному 220 часов обязательных работ с лишением прав на три года. Его автомобиль конфисковали в собственность государства, — сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше