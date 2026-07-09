Под Воронежем мужчину приговорили к 220 часам общественных работ за повторную пьяную езду

28-летнего мужчину автоинспекторы поймали пьяным за рулем «ВАЗ 21033» в мае 2026 года. Состояние сильного алкогольного опьянения водителя подтверждено проведенным освидетельствованием. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде.