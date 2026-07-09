В Новороссийске запустили IT-площадку для подростков

В проекте примут участие более 200 подростков в возрасте от 10 до 15 лет. Первый этап представляет собой вводные мастер-классы, которые пройдут на базах партнеров. Там подростки познакомятся с тремя направлениями: дополненная реальность (AR), графический дизайн на планшетах и цифровое производство. После этого ребят ждет летняя IT-площадка, которая начнет работу в июле на базе Молодежного центра Новороссийска. В сентябре состоится IT-фестиваль, где участники представят свои проекты и посоревнуются в командных дисциплинах.