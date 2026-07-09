В Новороссийске запустили IT-площадку для подростков

Социальный проект «Город в деталях: IT-интенсив для юных патриотов» стартовал 1 июля в городе Новороссийске Краснодарского края. Реализация таких инициатив отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в городской администрации.
В проекте примут участие более 200 подростков в возрасте от 10 до 15 лет. Первый этап представляет собой вводные мастер-классы, которые пройдут на базах партнеров. Там подростки познакомятся с тремя направлениями: дополненная реальность (AR), графический дизайн на планшетах и цифровое производство. После этого ребят ждет летняя IT-площадка, которая начнет работу в июле на базе Молодежного центра Новороссийска. В сентябре состоится IT-фестиваль, где участники представят свои проекты и посоревнуются в командных дисциплинах.
«Мы не учим ради галочки, мы создаем проекты о родном городе. Вместо скучной теории — дополненная реальность на набережной, дизайн стикерпаков с символами Новороссийска или фигурка дельфина, выпиленная из фанеры по цифровой схеме. Это круто, современно и патриотично», — отметила директор АНО «Центр современных технологий» Наталья Богомолова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.