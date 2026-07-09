«Прописали облучение»: Анита Цой рассказала о лечении в онкоцентре

Певица Анита Цой призналась, что у нее нет рака. Однако есть проблемы со здоровьем, и ей пришлось проходить лечение в онкоцентре. Подробности своей жизни она раскрыла в личном блоге в соцсетях.
«Мое заболевание называется болезнь Грейвса. Я уже давно живу с ней. Пришло время удалять щитовидную железу, поэтому мне прописали облучение», — резюмировала артистка, подчеркнув, что диагноза «рак» у нее нет.
Артистка развеяла слухи о своем здоровье после лечения, которое она проходила в апреле.
Ранее KP.RU опубликовал мнение Аниты Цой о звездах, у которых прогорает бизнес. Она считает, что артисты не умеют считать, поэтому не имеют успеха в предпринимательстве.