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«Прописали облучение»: Анита Цой рассказала о лечении в онкоцентре

Анита Цой назвала свой диагноз на фоне посещения онкоцентра.

Источник: Комсомольская правда

Певица Анита Цой призналась, что у нее нет рака. Однако есть проблемы со здоровьем, и ей пришлось проходить лечение в онкоцентре. Подробности своей жизни она раскрыла в личном блоге в соцсетях.

«Мое заболевание называется болезнь Грейвса. Я уже давно живу с ней. Пришло время удалять щитовидную железу, поэтому мне прописали облучение», — резюмировала артистка, подчеркнув, что диагноза «рак» у нее нет.

Артистка развеяла слухи о своем здоровье после лечения, которое она проходила в апреле.

Ранее KP.RU опубликовал мнение Аниты Цой о звездах, у которых прогорает бизнес. Она считает, что артисты не умеют считать, поэтому не имеют успеха в предпринимательстве.