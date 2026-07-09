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В Самаре хотят запустить троллейбус с удлиненным ходом

Такой вид транспорта сможет, например, объезжать ремонтируемые участки и снова подключаться к контактной сети, чтобы зарядить аккумулятор.

Источник: НИА Самара

В Самаре хотят запустить троллейбус с удлиненным ходом, который может отключаться от контактной сети при необходимости. Ходить он будет из центра города до 116 км. Об этом «КП-Самара» сообщил руководитель дептранса Самары Андрей Карпочев.

Мы ведем переговоры с «Белкоммунмашем». Нам обещали поставить в опытную эксплуатацию один такой троллейбус, чтобы мы протестировали его на маршруте и посмотрели, насколько он удобен в эксплуатации и востребован.

рассказал Карпочев

Сейчас троллейбусов с удлиненным ходом в парке ТТУ пока нет, поэтому в случае препятствий на проезжей части они приостанавливают движение.