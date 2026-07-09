Глава Таганрога прокомментировала ситуацию с бездомными собаками в городе

По её словам, обеспокоенность жителей вполне обоснованна: обращения и жалобы поступают регулярно — через комментарии, на личных приёмах и во время встреч. Горожан тревожат стаи животных во дворах, на детских площадках и улицах, и эта тревога понятна — безопасность людей, в первую очередь детей, остаётся главным приоритетом.
При этом, как подчеркнула глава города, решать проблему нужно с учётом требований закона. В соответствии с Федеральным законом № 498 «Об ответственном обращении с животными» муниципалитет не может навсегда изымать собак с улиц. Сейчас работа ведётся по системе «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат»: каждую пойманную собаку вакцинируют от бешенства, чипируют и возвращают в ту же локацию, где её обнаружили.
Важный фактор, который напрямую влияет на ситуацию, — кормовая база. Именно она становится причиной формирования стай. Как отметила Светлана Камбулова, собаки не собираются в группы там, где нет еды. Нередко эту базу невольно создают сами горожане, подкармливая животных: такие действия, пусть и продиктованные добрыми намерениями, повышают риски для других жителей.
Отдельное обращение глава города адресовала руководителям управляющих компаний и ТСЖ. Поскольку они находятся в постоянном контакте с жильцами, их роль в профилактике проблемы особенно значима. Им рекомендовано: провести разъяснительные беседы с жителями, особенно с теми, кто регулярно устраивает стихийные места кормления у подъездов, разместить информационные памятки на досках объявлений в подъездах и опубликовать предупреждения в общедомовых чатах.
Светлана Камбулова также обратилась напрямую к жителям Таганрога. Она отметила, что любовь к животным — это правильно, но она должна быть ответственной. От осознанного подхода каждого горожанина во многом зависит, насколько безопасными будут дворы и улицы города.