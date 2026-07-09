Глава Таганрога прокомментировала ситуацию с бездомными собаками в городе

При этом, как подчеркнула глава города, решать проблему нужно с учётом требований закона. В соответствии с Федеральным законом № 498 «Об ответственном обращении с животными» муниципалитет не может навсегда изымать собак с улиц. Сейчас работа ведётся по системе «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат»: каждую пойманную собаку вакцинируют от бешенства, чипируют и возвращают в ту же локацию, где её обнаружили.