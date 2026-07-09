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Певица Марго рассказала, что к ней в дом пришла фанатка-сталкерша

Певица Марго рассказала, что была вынуждена сменить место жительства после того, как к ее загородному дому пришла поклонница. Об этом артистка сообщила на концерте «Звезды хайпа» в Санкт-Петербурге.

Певица Марго рассказала, что была вынуждена сменить место жительства после того, как к ее загородному дому пришла поклонница. Об этом артистка сообщила на концерте «Звезды хайпа» в Санкт-Петербурге.

— Ко мне в дом пробралась поклонница, она тарабанила мне в стекла. Больше всего этого я боялась. Мне пришлось выйти, она начала рыдать, — призналась исполнительница.

По словам Марго, причиной инцидента стало опубликованное ею видео, на котором случайно оказался виден адрес дома. Несмотря на то, что коттедж находится в закрытом и охраняемом поселке, это не остановило сталкершу.

Артистка сообщила, что переезжает в другой загородный дом. Раскрывать новое место жительства она отказалась из соображений безопасности, отметив, что возвращаться в квартиру не планирует, передает News.ru.

Ранее певица и экс-жена музыканта Влада Соколовского Рита Дакота рассказала, что получала угрозы от его поклонниц. Сам Влад Соколовский и его нынешняя жена также получают угрозы расправы и похищения касательно их трехлетнего сына. На протяжении нескольких лет семья сталкивается с оскорблениями и преследованием. Неизвестные фотографировали входную дверь их квартиры, размещали изображения ребенка на могильных плитах, обещали похитить его и писали партнерам Соколовского по бизнесу.