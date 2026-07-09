Певица Марго рассказала, что к ней в дом пришла фанатка-сталкерша

Ранее певица и экс-жена музыканта Влада Соколовского Рита Дакота рассказала, что получала угрозы от его поклонниц. Сам Влад Соколовский и его нынешняя жена также получают угрозы расправы и похищения касательно их трехлетнего сына. На протяжении нескольких лет семья сталкивается с оскорблениями и преследованием. Неизвестные фотографировали входную дверь их квартиры, размещали изображения ребенка на могильных плитах, обещали похитить его и писали партнерам Соколовского по бизнесу.