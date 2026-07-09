Александр Бельский наградил петербургские семьи в День семьи, любви и верности

— Наверное, это один из самых светлых праздников в нашей жизни. Ведь что такое семья? Для русского человека — это самое главное. А любовь — важнейшее чувство, — сказал Бельский. Он напомнил, как любовь со временем превращается в верность, которую люди проносят через долгие годы.