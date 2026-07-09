Берёзовый сок из Хабаровского края будут продавать в Китай

Хабаровская компания готовится начать экспорт замороженного берёзового сока в Китай. Предприятие успешно прошло регистрацию в Главном таможенном управлении КНР через систему CIFER, что открыло ему доступ к китайскому рынку. Стать экспортером предприятию помог краевой Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Убедиться в востребованности натурального продукта удалось благодаря мероприятиям ЦПЭ. В 2025 году производитель вошёл в состав региональной делегации на бизнес-миссии во Владивостоке, где провёл первые переговоры с потенциальными партнёрами. Весной 2026 года предприятие дебютировало на X Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине. Участие в выставке позволило оценить реальный спрос, установить деловые связи и убедиться: натуральный сок отлично сохраняет полезные свойства после заморозки и вызывает доверие у покупателей из КНР.
Процесс регистрации в системе CIFER потребовал скрупулезной подготовки документов и их перевода на китайский язык. Специалисты Центра оказали всестороннюю консультационную и организационную поддержку. По словам представителей компании, участие экспертов ЦПЭ значительно ускорило прохождение бюрократических процедур. Стратегия предприятия предполагает постепенный и взвешенный выход на рынок.
«Мы планируем зайти в Китай с тестовой партией, чтобы посмотреть на динамику продаж, разъяснить дистрибьюторам ценность нашего товара и специфику работы с ним. Дальнейшие объёмы будем планировать уже исходя из реального спроса», — поделился планами заместитель директора компании Николай Арабкин.
Китай является для компании ключевым экспортным направлением, однако в будущем рассматриваются и другие рынки, включая Саудовскую Аравию. При этом рецептура останется аутентичной: продукт будет поставляться без изменений вкуса, исключительно в первозданном виде. Локализации подвергнется только упаковка — этикетка, форма или литраж бутылки.
«Наша цель — обеспечить бизнесу уверенный старт за рубежом с минимальными рисками. Мы начинаем с консультации, затем организуем прямое общение с покупателями через бизнес-миссии или масштабные выставки, такие как ЭКСПО в Харбине. Когда предприниматель видит живой интерес и формирует стратегию, мы подключаемся к работе с документами. Но поддержка на этом не заканчивается. После получения сертификата “Сделано в России” компания сможет стать резидентом одноимённого павильона в Китае, который представлен в Шанхае, Харбине, Шэньчжэне и других городах. Эти механизмы кратно увеличивают экспортный потенциал, и мы доводим предпринимателей до каждой из этих точек», — пояснила директор хабаровского Центра поддержки экспорта Анна Тимячева.