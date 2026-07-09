Берёзовый сок из Хабаровского края будут продавать в Китай

«Наша цель — обеспечить бизнесу уверенный старт за рубежом с минимальными рисками. Мы начинаем с консультации, затем организуем прямое общение с покупателями через бизнес-миссии или масштабные выставки, такие как ЭКСПО в Харбине. Когда предприниматель видит живой интерес и формирует стратегию, мы подключаемся к работе с документами. Но поддержка на этом не заканчивается. После получения сертификата “Сделано в России” компания сможет стать резидентом одноимённого павильона в Китае, который представлен в Шанхае, Харбине, Шэньчжэне и других городах. Эти механизмы кратно увеличивают экспортный потенциал, и мы доводим предпринимателей до каждой из этих точек», — пояснила директор хабаровского Центра поддержки экспорта Анна Тимячева.