Нового главного тренера назначили команде «Торпедо» по мини-футболу

Спортивная биография Иваняка тесно связана с нижегородским коллективом: в прошлом он защищал ворота «Торпедо», отыграв за клуб 117 матчей, а теперь сосредоточился на тренерской работе, завершив карьеру игрока. Его путь в тренерском деле в системе клуба начался в сезоне 2024−2025: сначала он вошёл в штаб «Торпедо‑2» в качестве второго тренера и специалиста по подготовке вратарей, а позже принял руководство молодёжной командой «Торпедо U‑18».