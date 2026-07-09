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Нового главного тренера назначили команде «Торпедо» по мини-футболу

Евгений Иваняк в прошлом защищал ворота «Торпедо», отыграв за клуб 117 матчей, а теперь сосредоточился на тренерской работе, завершив карьеру игрока.

Евгений Иваняк стал новым наставником нижегородского мини‑футбольного клуба «Торпедо». Об этом проинформировали на официальной интернет‑странице команды.

Спортивная биография Иваняка тесно связана с нижегородским коллективом: в прошлом он защищал ворота «Торпедо», отыграв за клуб 117 матчей, а теперь сосредоточился на тренерской работе, завершив карьеру игрока. Его путь в тренерском деле в системе клуба начался в сезоне 2024−2025: сначала он вошёл в штаб «Торпедо‑2» в качестве второго тренера и специалиста по подготовке вратарей, а позже принял руководство молодёжной командой «Торпедо U‑18».

Пост главного тренера освободился после того, как Геннадий Гарагуля, возглавлявший команду с июня прошлого года, ушёл из клуба по окончании действия контракта.

Под началом Евгения Иваняка основной состав «Торпедо» приступит к подготовке к новому сезону и выступит в чемпионате 2026/27. В клубе выразили уверенность в успехе специалиста и пожелали ему ярких достижений вместе с командой.

Ранее нижегородцам рассказали, чем интересен старт «Пари НН» в Первой лиге.