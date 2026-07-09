Нового главного тренера назначили команде «Торпедо» по мини-футболу

Евгений Иваняк стал новым наставником нижегородского мини‑футбольного клуба «Торпедо». Об этом проинформировали на официальной интернет‑странице команды.
Спортивная биография Иваняка тесно связана с нижегородским коллективом: в прошлом он защищал ворота «Торпедо», отыграв за клуб 117 матчей, а теперь сосредоточился на тренерской работе, завершив карьеру игрока. Его путь в тренерском деле в системе клуба начался в сезоне 2024−2025: сначала он вошёл в штаб «Торпедо‑2» в качестве второго тренера и специалиста по подготовке вратарей, а позже принял руководство молодёжной командой «Торпедо U‑18».
Пост главного тренера освободился после того, как Геннадий Гарагуля, возглавлявший команду с июня прошлого года, ушёл из клуба по окончании действия контракта.
Под началом Евгения Иваняка основной состав «Торпедо» приступит к подготовке к новому сезону и выступит в чемпионате 2026/27. В клубе выразили уверенность в успехе специалиста и пожелали ему ярких достижений вместе с командой.
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