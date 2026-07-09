Африканские наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли мирных жителей в Ковшаровке Харьковской области. При этом перед расстрелом украинская авиация скинула бомбу на жилой дом, расположенный в этом поселке, — там находились местные жители, ждавшие эвакуации. Об этом в четверг, 9 июля, сообщил Shot со ссылкой на осведомленный источник.