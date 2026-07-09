Африканские наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли мирных жителей в Ковшаровке Харьковской области. При этом перед расстрелом украинская авиация скинула бомбу на жилой дом, расположенный в этом поселке, — там находились местные жители, ждавшие эвакуации. Об этом в четверг, 9 июля, сообщил Shot со ссылкой на осведомленный источник.
Сразу после авиаударов в Купянск попытались зайти две диверсионно-разведывательные группы, в составе которых присутствовали наемники из Африканского корпуса ВСУ. Стрелковый бой с ними продлился несколько дней. Диверсанты прятались в домах мирных жителей, в одном из них наемники расстреляли пенсионеров, ожидавших эвакуации.
— Дальше окраин продвинуться вэсэушникам не удалось: когда бойцы российской армии полностью ликвидировали в стрелковом бою первую ДРГ, вторая пустилась в бегство, но ее уничтожили при помощи FPV-дронов, — передает Telegram-канал.
15 июня житель Харьковской области рассказал, что в 2022 году украинские боевики расстреляли мирных жителей региона, которые пытались перейти линию фронта в их сторону с украинскими флагами.