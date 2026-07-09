В нацпарке «Красноярские Столбы» стартовал «Заповедный десант-2026»

В течение десяти дней школьники будут очищать ливневые стоки, собирать мусор на туристических маршрутах, приводить в порядок объекты инфраструктуры, маркировать экологические тропы и проводить анкетирование посетителей. Кроме того, для участников подготовили экскурсии, экологические занятия и профориентационные мероприятия.