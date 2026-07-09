В нацпарке «Красноярские Столбы» стартовал «Заповедный десант-2026»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В национальном парке «Красноярские Столбы» началась первая смена проекта «Заповедный десант-2026». В течение июля в нем примут участие 36 школьников края.
Проект проводится с 2016 года и помогает подросткам провести летние каникулы с пользой, участвуя в благоустройстве территории национального парка и знакомясь с основами экологического волонтерства.
В течение десяти дней школьники будут очищать ливневые стоки, собирать мусор на туристических маршрутах, приводить в порядок объекты инфраструктуры, маркировать экологические тропы и проводить анкетирование посетителей. Кроме того, для участников подготовили экскурсии, экологические занятия и профориентационные мероприятия.
На открытии сезона директор национального парка Вячеслав Щербаков рассказал участникам о развитии добровольческого движения и открытии Центра научного волонтерства в Нарыме, а также вручил школьникам паспорта заповедных волонтеров.
В пресс-службе Столбов отмечают, что «Заповедный десант» позволяет подросткам не только получить первый трудовой опыт, но и внести реальный вклад в сохранение природного наследия Красноярского края.