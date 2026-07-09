Хабаровский край накроют дожди и ливни с грозами

Дожди, которые пришли в Хабаровский край с циклоном, задержатся у нас до субботы, 11 июля. В эти дни в южных и центральных районах ожидаются осадки, местами сильные, ливни с грозами. На реках возможен подъем уровня воды до полутора метров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
Наиболее непредсказуемая метеорологическая обстановка прогнозируется на территории Хабаровского, Амурского, Нанайского, имени Лазо районов, Вяземского и Бикинского округов. Тут возможна настоящая летняя стихия!
При этом, будет тепло. Так, в Вяземском и Бикине, Комсомольске-на-Амуре, в селе Полины Осипенко и в Троицком днем 10 июля воздух прогреется до +28…+30 градусов .В южных районах и Троицком на рассвете +19…+21 градус, в Городе юности ночью +18…+20 градусов. В Чегдомыне, как и всюду, дождь, в послеобеденное время +25…+27, на рассвете +17…+19 градусов.
В Советской Гавани тоже дождь, днем +22…+24, ночью +15…+17 градусов.
В Николаевске-на-Амуре днем +26…+28, ночью +17…+19 градусов и без осадков.
Север остается во власти холода, здесь ожидается сухая прохладная погода. В Чумикане ночью +8…+10, днем +14…+16 градусов, в Аяне в темное время суток +9…+11, днем +12…+14 градусов. В Охотске ночью столбики термометров поднимутся лишь до отметки в + 13…+15 градусов, днем воздух прогреется до +13…+15. Зябко!
В Хабаровске в последний рабочий день недели синоптики обещают все тот же дождь, днем +27…+29, ночью +18…+20 градусов.
Амур у Хабаровска уверенно прибавляет, он достиг 166 сантиметров, в ближайшие два дня уровень воды в реке поднимется еще на 5−10 сантиметров.
В эти дни на Руси, как и у нас теперь, начинались дожди, а потому все выходили на покос, чтобы не сгноить сено. В этот день почитали путников. Их приглашали в дом, угощали и обязательно давали деньги.
Наши предки жили по заповеди — чем больше отдашь, тем больше тебе вернется. Мудрость эта не потеряла смысла и теперь. Отдавайте и богаче будете!