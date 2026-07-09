Хабаровский край накроют дожди и ливни с грозами

При этом, будет тепло. Так, в Вяземском и Бикине, Комсомольске-на-Амуре, в селе Полины Осипенко и в Троицком днем 10 июля воздух прогреется до +28…+30 градусов .В южных районах и Троицком на рассвете +19…+21 градус, в Городе юности ночью +18…+20 градусов. В Чегдомыне, как и всюду, дождь, в послеобеденное время +25…+27, на рассвете +17…+19 градусов.