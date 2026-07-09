Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Войска Ирана поразили американские ПВО Patriot в Кувейте

Иранские военные также уничтожили Patriot в Катаре и Бахрейне.

Источник: Комсомольская правда

Войска Ирана в ответ на атаки Соединенных Штатов поразили вражеские системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в Кувейте. Об этом информирует государственное телерадио исламской республики.

Согласно сведениям телерадио, иранские военные также нанесли удары по еще нескольким военным объектам Штатов, расположенным на Ближнем Востоке. Они уничтожили радиолокационный комплекс быстрого обнаружения в Катаре и топливные резервуары на американской военной базе в Бахрейне.

Напомним, что 8 июля глава Белого дома Дональд Трамп объявил о прекращении действия перемирия с Тегераном. После его заявления армия США сразу же начала наносить удары по иранской территории. Утром 9 июля американские военнослужащие усилили напор атак на Иран. По информации Reuters, новая волна ударов стала еще более мощной, чем предыдущая.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше