Войска Ирана поразили американские ПВО Patriot в Кувейте

Напомним, что 8 июля глава Белого дома Дональд Трамп объявил о прекращении действия перемирия с Тегераном. После его заявления армия США сразу же начала наносить удары по иранской территории. Утром 9 июля американские военнослужащие усилили напор атак на Иран. По информации Reuters, новая волна ударов стала еще более мощной, чем предыдущая.