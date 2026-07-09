Войска Ирана поразили американские ПВО Patriot в Кувейте

Войска Ирана в ответ на атаки Соединенных Штатов поразили вражеские системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в Кувейте. Об этом информирует государственное телерадио исламской республики.
Согласно сведениям телерадио, иранские военные также нанесли удары по еще нескольким военным объектам Штатов, расположенным на Ближнем Востоке. Они уничтожили радиолокационный комплекс быстрого обнаружения в Катаре и топливные резервуары на американской военной базе в Бахрейне.
Напомним, что 8 июля глава Белого дома Дональд Трамп объявил о прекращении действия перемирия с Тегераном. После его заявления армия США сразу же начала наносить удары по иранской территории. Утром 9 июля американские военнослужащие усилили напор атак на Иран. По информации Reuters, новая волна ударов стала еще более мощной, чем предыдущая.