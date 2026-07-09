Пропавшая в селе под Красноярском ручная выдра нашлась (видео)

Выдра попала в центр реабилитации в 2025 году, когда бывшая хозяйка зверя, оказавшаяся не готовой к сложностям содержания, отказалась от него. У Кэди есть проблемы со здоровьем и психикой — периодически выдра впадает в агрессию и сильно кусается.