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Пропавшая в селе под Красноярском ручная выдра нашлась (видео)

Ручную выдру по кличке Кэди, пропавшую два дня назад в селе под Красноярском, нашли.

Ручную выдру по кличке Кэди, пропавшую два дня назад в селе под Красноярском, нашли. Об этом рассказала создатель «Центра охраны дикой природы “Инстинкт” Любовь Томирис в соцсетях.

В своем посте она сообщила, что Кэди похудел и получил ранение. Все подробности Любовь обещала рассказать позже.

Напомним, выдру оставили в доме в Пятково, чтобы уберечь от жары. Спустя время сотрудники обнаружили, что окно разбито снаружи, а Кэди пропал.

Выдра попала в центр реабилитации в 2025 году, когда бывшая хозяйка зверя, оказавшаяся не готовой к сложностям содержания, отказалась от него. У Кэди есть проблемы со здоровьем и психикой — периодически выдра впадает в агрессию и сильно кусается.

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