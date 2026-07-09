Ловушки автосалонов: что нужно знать при покупке и ремонте автомобиля

«Это означает, что сообщение носит исключительно рекламный характер и направлено на привлечение внимания, а не представляет собой обязательство продать автомобиль по указанной цене», — пояснил эксперт. При этом, если подобной оговорки в рекламе нет, потребитель вправе зафиксировать информацию и попытаться потребовать продать автомобиль по заявленной стоимости. Однако на практике автосалоны обычно указывают, что предложение не является публичной офертой — либо в рекламе на радио, либо в тексте мелким шрифтом. При этом законодательство не устанавливает требований к единообразию размера шрифта в рекламе, чем компании и пользуются.