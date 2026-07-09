Ловушки автосалонов: что нужно знать при покупке и ремонте автомобиля

Покупка автомобиля — радостное и ответственное событие в жизни каждого водителя. Но даже приобретение новой машины у официального дилера не дает гарантий, что автовладелец не столкнется с навязанными услугами, скрытыми комиссиями или техническими неисправностями. Какие риски подстерегают потенциального покупателя и как защитить свои права, редакции сайта pravda-nn.ru рассказал юрист, член НРО Ассоциации юристов России, учредитель юридической компании «ЮрПом» Алексей Конецкий.
Навязанные услуги и скрытые условия.
Как правило, автосалоны предлагают дополнительные услуги — оборудование, расширенные гарантии, различные программы лояльности, от которых зачастую сложно отказаться. А менеджеры при оформлении сделки растягивают подписание договора на несколько часов и у покупателя просто не хватает терпения внимательно изучить все условия.
По словам Алексея Конецкого, автодилеры часто заманивают потенциальных покупателей акциями и предложениями, что является вполне законным. Другой вопрос, что навязывание допуслуг, когда, например, скидка предоставляется только при условии приобретения других услуг, права потребителя нарушает.
Юрист отмечает, что главное — внимательно читать договор и не подписывать его, пока не будет достигнуто согласие по каждому пункту.
«В автосалоне покупатель подписывает кучу бумаг, и в договоре скорее всего будут зашиты неудобные пункты, — подчеркнул Алексей Конецкий. — Поэтому моя рекомендация идти со знакомым юристом, который обратит внимание на все спорные моменты, где могут обмануть».
Цена в рекламе и реальная стоимость.
При покупке автомобиля в салоне окончательная стоимость при оформлении сделки будет скорее всего существенно отличаться от указанной в рекламном предложении или на сайте дилера. Но насколько законна такая практика и можно ли требовать продажу машины по заявленной стоимости?
По словам юриста, на сайтах автосалонов или в рекламных кампаниях, как правило, не указывается окончательная сумма: чаще всего обозначается «цена от…». Алексей Конецкий подчеркивает, что при указании стоимости необходимо внимательно изучать условия предложения, поскольку нередко мелким шрифтом содержится оговорка о том, что информация не является публичной офертой.
«Это означает, что сообщение носит исключительно рекламный характер и направлено на привлечение внимания, а не представляет собой обязательство продать автомобиль по указанной цене», — пояснил эксперт. При этом, если подобной оговорки в рекламе нет, потребитель вправе зафиксировать информацию и попытаться потребовать продать автомобиль по заявленной стоимости. Однако на практике автосалоны обычно указывают, что предложение не является публичной офертой — либо в рекламе на радио, либо в тексте мелким шрифтом. При этом законодательство не устанавливает требований к единообразию размера шрифта в рекламе, чем компании и пользуются.
Возврат и гарантийный ремонт.
Неисправности автомобиля, которые выявились в процессе эксплуатации, можно устранить по гарантии производителя при условии соблюдения условий обслуживания.
Но бывают ситуации, когда после покупки подержанного автомобиля с истекшим гарантийным сроком, начинают проявляться одни и те же дефекты. В таком случае расторгнуть договор возможно, но потребуется доказать важное обстоятельство.
«Покупатель должен доказать, что недостаток существовал на момент продажи, а продавец об этом не сообщил. Если в суде удается подтвердить недобросовестность продавца, договор расторгается и деньги возвращаются», — пояснил Алексей Конецкий.
Особенно это актуально для автомобилей, принятых салоном по трейд‑ин. Дилер обязан провести предпродажную проверку. Если дефекты были выявлены, но покупателю о них не сообщили, это может стать основанием для удовлетворения иска.
Можно ли вернуть деньги, если автомобиль на гарантии постоянно ломается?
Закон устанавливает четкие сроки нахождения автомобиля в гарантийном ремонте. Если машина непрерывно находится более 30 календарных дней в сервисе, либо более 45 календарных дней суммарно в течение года — это дает право автовладельцу расторгнуть договор и потребовать замену автомобиля или возврат денег.
К любым спорам с автосалоном нужно готовиться тщательно, советует юрист. Необходимо сохранять все документы — заказ-наряды, акты приема-передач, документы о сроках нахождения автомобиля в ремонте и переписку с дилером.
«Нужно понимать, что вы готовитесь к суду. Каждое требование должно подтверждаться документально. Суду важно видеть четкую картину: когда автомобиль сдан, сколько стоил, какие работы проводились», — подчеркнул Алексей Конецкий.
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