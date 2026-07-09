На Дону проконтролировали 3,7 млн тонн экспортной пшеницы

Рейтинг стран-импортеров возглавляет Турция, куда направили более 1,2 млн т зерна. Кроме того, увеличились объемы зерна для отправки в Египет: 600 тыс. т против 300 тыс. т в 2025 году. Среди крупнейших покупателей в 2026 году также выделяется Израиль с объемом более 200 тыс. т. Зерно также прошло лабораторную проверку для отправки в Грузию, Ливию и Ливан. Отмечается, что стабильные закупки фиксируются со стороны Туниса — 99,2 тыс. т. Всего с начала года пшеница поставлялась в 14 стран, в т. ч. прямым экспортом в 10 стран.