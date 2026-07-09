В подмосковной Кашире состоится фестиваль «Серебристые облака»

Фестиваль «Серебристые облака» пройдет 3−4 июля в городе Кашире Московской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
На площадке Каширского краеведческого музея пройдет открытие фестиваля и деловая программа, посвященная наследию ученого-астронома и священника Николая Гришина. Кроме того, будет организована выставка астрофотографии, возложение цветов к памятнику ученого, круглый стол с участием ученых-астрофизиков, специалистов Московского планетария и Музея космонавтики.
На следующий день на набережной Оки гостей ждут интерактивные площадки и мастер-классы, показ космической моды, выступления творческих коллективов Каширы и научное шоу музея «Атом». Также состоится литературная композиция «Серебряный век в Серебристых облаках» с участием студентов Театрального института имени Бориса Щукина. Завершат вечер программа Московского ансамбля современной музыки и открытая лекция педагога дополнительного образования центра научно-технического образования и лектора кружков Московского планетария Дмитрия Насонова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.