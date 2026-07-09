Кабмин передумал разрешать продажу алкоголя в duty free на внутренних рейсах

Инициатива была внесена кабмином в ноябре 2023 года по предложению Минфина. Документ задумывался как мера поддержки операторов беспошлинной торговли, пострадавших от пандемии и санкций. С 2019 по 2023 год число таких магазинов в РФ сократилось на 20%, а продажи алкоголя упали на 64% — до 406,1 тыс. дал. Из-за закрытия европейских логистических коридоров бизнес даже не мог вернуть товар поставщикам. Ожидалось, что торговля на внутренних рейсах принесет индустрии около 8,95 млрд рублей дополнительной выручки.