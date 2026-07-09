Эксперты составили ягодную карту России

Сервис «Авито Путешествия» составил карту регионов России для сбора ягод, сообщает «Газета.Ru». В материале перечислены направления, где в текущем сезоне можно найти черешню, землянику, морошку и другие ягоды.
Согласно данным сервиса, за черешней рекомендуется отправиться в Ставропольский край, где в июле ягода набирает вкус. Местные фермеры и агроусадьбы предлагают гостям дегустацию и продажу свежего урожая.
Для сбора земляники предлагается посетить Подмосковье. Лесная земляника плодоносит до конца июля, наиболее крупные поляны расположены в окрестностях Сергиева Посада, Рузы, Истры и Серпухова. В Реутове до 31 июля проходит «Ягодный фестиваль» с участием фермерских хозяйств.
Вишню предлагается собирать во Владимирской области, где вишневые сады известны с XVIII века. 18 июля во Владимире состоится фестиваль «Владимирская вишня» с ярмаркой и экскурсионной программой.
За малиной сервис рекомендует отправиться в Рязанскую область. Ягода поспевает в конце июля, сбор продолжается до конца августа. Наиболее известные места сбора находятся вокруг села Новоселки, откуда в XIX веке малину поставляли в Москву.
Морошку, называемую «царской ягодой», можно собирать в Мурманской области с конца июля до середины августа. Места сбора включают Печенгский район, Кольский полуостров и окрестности озера Имандра.
Чернику предлагается искать в Ленинградской области. В июле и августе ягоды собирают в Выборгском, Приозерском и Тосненском районах.
За облепихой сервис рекомендует отправиться в Алтайский край, где ягода поспевает к концу лета. Сбор возможен в Бийском, Солонешенском и Краснощековском районах.
Бруснику и клюкву предлагается собирать в Карелии. Брусника созревает в августе, клюква — ближе к сентябрю. Лучшие места расположены в Кондопожском, Медвежьегорском и Сегежском районах, а также на болотах у Онежского и Ладожского озер.
«Ягодный туризм становится все популярнее — россияне совмещают отдых на природе с гастрономическими открытиями», — отмечают эксперты.