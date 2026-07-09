Эксперты составили ягодную карту России

Бруснику и клюкву предлагается собирать в Карелии. Брусника созревает в августе, клюква — ближе к сентябрю. Лучшие места расположены в Кондопожском, Медвежьегорском и Сегежском районах, а также на болотах у Онежского и Ладожского озер.