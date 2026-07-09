Звонки законной жене закончились для казахстанца арестом

«В июне 2026 года гражданка Д. позвонила в полицию и сообщила, что ее законный супруг С. пришел к месту ее проживания и начал многократно звонить ей, тем самым нарушая покой. Своими действиями С. нарушил защитное предписание, выданное в том же месяце после случаев бытового насилия. Вина доказана показаниями сторон, протоколом и другими материалами дела».