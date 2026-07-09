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Звонки законной жене закончились для казахстанца арестом

Для жителя Жамбылской области нарушение покоя и звонки законной супруге обернулись арестом. Дело об административном правонарушении по факту нарушения защитного предписания рассмотрел Мойынкумский районный суд, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Сегодня, 9 июля 2026 года, в суде раскрыли подробности дела:

«В июне 2026 года гражданка Д. позвонила в полицию и сообщила, что ее законный супруг С. пришел к месту ее проживания и начал многократно звонить ей, тем самым нарушая покой. Своими действиями С. нарушил защитное предписание, выданное в том же месяце после случаев бытового насилия. Вина доказана показаниями сторон, протоколом и другими материалами дела».

В суде правонарушитель полностью признал свою вину.

«Постановлением суда С. признан виновным по ч. 1 ст. 461 (“Нарушение защитного предписания”) КоАП РК, и ему назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток». Мойынкумский районный суд Жамбылской области.

Отмечается, что постановление вступило в законную силу.

«Нарушение требований защитного предписания влечет установленную законом ответственность и призывает граждан неукоснительно соблюдать ограничения, направленные на обеспечение безопасности и защиту потерпевших от бытового насилия». Мойынкумский районный суд Жамбылской области.