Что меняется в военной медицине Казахстана уже сегодня

В центре внимания оказались современные методы лечения боевых травм, медицинская реабилитация, санитарная безопасность и подготовка специалистов.
Конференция «Актуальные вопросы военной медицины в Вооруженных силах Республики Казахстан» прошла в столице и была приурочена ко Дню военного медика, который ежегодно отмечается 8 июля.
Площадкой для встречи стал Медицинский университет Астана. Организатором выступило Главное военно-медицинское управление Вооруженных сил Казахстана. В обсуждении приняли участие руководство военно-медицинской службы, преподаватели медицинских вузов, ученые, практикующие врачи, военные специалисты и ветераны.
Военная медицина сегодня — это не только лечение.
Открывая конференцию, начальник Главного военно-медицинского управления полковник медицинской службы Ержан Смайыл поздравил коллег с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу.
«Развитие военной медицины, внедрение современных технологий, совершенствование подготовки специалистов и обмен передовым опытом остаются одними из приоритетных направлений деятельности военно-медицинской службы», — отметил Ержан Смайыл.
Сегодня задачи военных медиков значительно шире привычного оказания помощи. Речь идет о внедрении новых медицинских технологий, подготовке специалистов к работе в экстремальных условиях и постоянном совершенствовании системы медицинского обеспечения армии.
От лечения тяжелых ранений до реабилитации.
Во время пленарной сессии эксперты рассмотрели наиболее актуальные вопросы современной военной медицины.
В центре обсуждения оказались:
лечение минно-взрывных ранений с использованием вакуум-терапии; современные методы помощи при повреждении магистральных сосудов; совершенствование санитарно-эпидемиологического контроля; разбор сложных клинических случаев; медицинская реабилитация военнослужащих; вопросы воспитательной и идеологической работы; развитие кадрового потенциала военно-медицинской службы.
Особое внимание специалисты уделили внедрению современных методов диагностики и лечения, которые позволяют повысить эффективность медицинской помощи военнослужащим.
Главная задача — обмен опытом.
По словам временно исполняющего обязанности заместителя начальника Главного военного клинического госпиталя, подполковника медицинской службы Дастана Кенжерахманова, подобные встречи помогают объединить профессиональное сообщество.
«Подобные научно-практические конференции являются эффективной площадкой для профессионального диалога. Обмен знаниями, анализ современных вызовов и внедрение передовых методов диагностики и лечения способствуют дальнейшему совершенствованию системы военно-медицинского обеспечения и повышению качества медицинской помощи военнослужащим», — подчеркнул Дастан Кенжерахманов.
По его словам, именно практический обмен опытом становится одним из ключевых факторов развития военной медицины в условиях постоянно меняющихся вызовов.
Чем завершилась конференция.
По итогам мероприятия участники провели открытую сессию вопросов и ответов, обсудили предложения по дальнейшему развитию военно-медицинской службы, а также наградили специалистов, отличившихся в профессиональной деятельности.
Организаторы отмечают, что проведение подобных научно-практических конференций способствует укреплению сотрудничества между военными врачами, научным сообществом и медицинскими вузами, а также ускоряет внедрение современных достижений медицинской науки в практику Вооруженных сил Казахстана.