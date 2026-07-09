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В Ростовской области на выборах в Госдуму широко применят электронное голосование

На Дону оценили готовность региона к выборам депутатов Госдумы.

Источник: Комсомольская правда

На заседании Общественной палаты Ростовской области обсудили готовность региона к выборам депутатов Госдумы. Об этом рассказали в управлении информационной политики донского правительства.

Участники заседания обратили внимание на особенности предстоящей кампании. В частности, сообщили об официальном переходе на ДЭГ (дистанционное электронное голосование). Ростовская область официально вошла в список из 33 субъектов страны, в которых на грядущих думских выборах будет масштабно применяться дистанционное электронное голосование.

— Широкое применение дистанционного электронного голосования — это долгожданный ответ на запрос о комфортной и удобной инфраструктуре выборов. Однако цифровизация несет в себе и новые угрозы: от кибератак до попыток фальсификаций с помощью искусственного интеллекта. Общественный штаб Дона и центр общественного наблюдения полностью готовы к этим вызовам, — подчеркнул заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области Александр Нечушкин.

Обсудили также меры безопасности на выборах и инновации в работе с молодежью. По итогам заседания подчеркнули, что в регионе создана надежная и технологически оснащенная инфраструктура наблюдения, которая позволит провести избирательную кампанию в соответствии с принципами открытости, прозрачности и законости.

— Наш штаб уже развернул системную работу. Мы гарантируем, что общественный контроль охватит каждый участок, обеспечивая абсолютную легитимность результатов, — прокомментировал председатель Общественной палаты Ростовской области Вячеслав Кущев.

Добавим, за ходом выоборов в Ростовской области будут следить шесть тысяч наблюдателей.

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