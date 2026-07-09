В Ростовской области на выборах в Госдуму широко применят электронное голосование

— Широкое применение дистанционного электронного голосования — это долгожданный ответ на запрос о комфортной и удобной инфраструктуре выборов. Однако цифровизация несет в себе и новые угрозы: от кибератак до попыток фальсификаций с помощью искусственного интеллекта. Общественный штаб Дона и центр общественного наблюдения полностью готовы к этим вызовам, — подчеркнул заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области Александр Нечушкин.