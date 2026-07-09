Воронежских водителей предупредили о жаре +30 на трассе М4

Автомобилистам стоит предпринять меры для предотвращения перегрева и себя, и машины. Возьмите в дорогу запас воды, включайте кондиционер. Если почувствовали себя нехорошо, остановитесь в разрешенных местах, вызовите на помощь автоинспекторов и медиков. Имейте с собой запас необходимых лекарств.