Воронежских водителей предупредили о жаре +30 на трассе М4

Автодор предупредил автомобилистов о жаре на трассе М-4 «Дон» днем 9 июля.
— В Воронежской области на трассе М-4 ожидается до +30°С днем в четверг, — отметили в дорожном ведомстве.
Автомобилистам стоит предпринять меры для предотвращения перегрева и себя, и машины. Возьмите в дорогу запас воды, включайте кондиционер. Если почувствовали себя нехорошо, остановитесь в разрешенных местах, вызовите на помощь автоинспекторов и медиков. Имейте с собой запас необходимых лекарств.
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