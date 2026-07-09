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Выпускника из Хакасии, который набрал на ЕГЭ 397 баллов, наградил глава региона

В Хакасии прошла встреча главы региона с лучшими выпускниками.

Источник: Комсомольская правда

В правительстве Хакасии чествовали выпускников 2026 года, которые добились лучших результатов. Среди награждаемых — стобалльники и мультибалльники по итогам ЕГЭ. Это выпускники, получившие высший балл по одному или нескольким предметам.

С ребятами встретился глава региона Валентин Коновалов. 11 будущих студентов также поздравил министр образования и науки Хакасии Анатолий Бутенко. Выпускникам вручили благодарственные письма и подарки, а ребята в свою очередь рассказывали о планах.

На встрече с первыми лицами региона также присутствовал Артём Гумаров, о котором не раз писала «КП-Красноярск». Выпускник из Пригорска набрал 397 баллов по четырем предметам! То есть, он стал трехкратным стобалльником по математике, химии и физике.

— Такие встречи — не просто формальность. Это знак того, что мы видим и ценим старания наших детей, верим в их силы и хотим, чтобы каждый талант нашел свое место под солнцем.