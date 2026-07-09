Семье участника СВО в Нижнем Новгороде вручили Орден Мужества

Церемония вручения государственной награды Российской Федерации — Ордена Мужества — родственникам погибшего участника специальной военной операции Антон Комаровский состоялась в администрации Канавинского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Администрация Нижнего Новгорода.
Глава Канавинского района Артём Иванов отметил, что Антон Комаровский был настоящим патриотом и с честью выполнил свой долг, защищая безопасность сограждан. В районной администрации подчеркнули, что память о погибшем военнослужащем сохранится в сердцах жителей города.
Ранее сообщалось, что житель Дзержинска Алексей Кралин погиб в зоне СВО.