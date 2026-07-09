Семье участника СВО в Нижнем Новгороде вручили Орден Мужества

Глава Канавинского района Артём Иванов отметил, что Антон Комаровский был настоящим патриотом и с честью выполнил свой долг, защищая безопасность сограждан. В районной администрации подчеркнули, что память о погибшем военнослужащем сохранится в сердцах жителей города.