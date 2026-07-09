Около 200 наставников из Омска участвуют во всероссийском конкурсе «Знания»

В проект «Знание. Наставники» подали заявки 185 работников сферы образования Омской области. Всего организаторы получили более 15 тысяч заявок из всех 89 регионов России. Сейчас конкурсанты обучаются на платформе «Знание. Академия» и собирают портфолио с результатами своей деятельности. Об этом стало известно из сообщения Российского общества «Знание».
«Для Общества “Знание” важно создать пространство, где наставники смогут представить свой опыт, получить поддержку и обменяться практиками, которые помогают детям и молодёжи развиваться», — отметил генеральный директор организации Максим Древаль.
Около 75% участников проекта работают в школах, ещё четверть заявок направили представители колледжей и техникумов. Самому старшему конкурсанту исполнилось 84 года, а самым молодым участникам — по 20 лет.
До 12 июля наставники будут проходить обучение и формировать портфолио. Затем им предстоит выполнить практические задания, основанные на педагогических ситуациях. По итогам экспертной оценки выберут более тысячи победителей, которые получат денежные призы. Общий призовой фонд проекта составляет 80 млн рублей.
Ещё 200 участников, показавших лучшие результаты, пригласят на очную образовательную программу в Центр знаний «Машук». Проект реализует Российское общество «Знание» при поддержке Минпросвещения РФ, Росдетцентра и «Движения Первых».