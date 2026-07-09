Около 200 наставников из Омска участвуют во всероссийском конкурсе «Знания»

В проект «Знание. Наставники» подали заявки 185 работников сферы образования Омской области. Всего организаторы получили более 15 тысяч заявок из всех 89 регионов России. Сейчас конкурсанты обучаются на платформе «Знание. Академия» и собирают портфолио с результатами своей деятельности. Об этом стало известно из сообщения Российского общества «Знание».