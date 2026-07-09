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Из Красноярского края вывезли более 1,4 млн тонн зерна и масличных культур

С начала текущего года специалисты регионального управления Россельхознадзора проконтролировали отгрузку из региона более 1,4 миллиона тонн зерна, продуктов его переработки.

С начала текущего года специалисты регионального управления Россельхознадзора проконтролировали отгрузку из региона более 1,4 миллиона тонн зерна, продуктов его переработки и масличных культур. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. За этот период из региона на экспорт было вывезено 217,9 тысячи тонн зерна, продуктов его переработки и масличных культур. Этот показатель в два раза превышает объем отгрузки аналогичной продукции за прошлый год. Значительная доля красноярского зерна и рапсовых семян отправляется в Китай, Белоруссию, Монголию и Казахстан. С начала года в ходе перевозок внутри России был осуществлен надзор за 1,2 миллиона тонн зерна, а также продукции его переработки, масличных культур и гороха. Ключевыми направлениями поставок зерна из Красноярского края стали Калининградская область, а также Краснодарский и Приморский края.

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