Почти вдвое сократилось число ДТП с самокатами в Нижнем Новгороде с начала года

С начала года в городе зарегистрировали 623 ДТП. Число пострадавших сократилось на 112 человек — до 715, а количество погибших уменьшилось на пять человек. Особенно заметным стало снижение аварий с участием средств индивидуальной мобильности — электросамокатов и других СИМ. Их число сократилось почти в два раза. По словам Валерия Иванова, такого результата удалось добиться благодаря совместной работе городской администрации, Центра организации дорожного движения и операторов проката.