Как волгоградцам попасть на конкурс «Читаем всей семьёй»?

Снимите видео с бабушкой, детьми или инсценировкой — заявки принимают до 31 июля.
Жителей Волгоградской области приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Читаем всей семьёй».
«К участию приглашаются семьи в любом составе — родители, дети, бабушки, дедушки и другие родственники, — объясняют организаторы. — Для подачи заявки требуется пройти регистрацию на сайте общества “Знание” (https://znanierussia.ru/chitaem.vsej.semiej). Потом опубликовать в социальной сети “ВКонтакте” видеоролик длительностью от 1 до 5 минут, демонстрирующий читательские традиции семьи, с хештегом #ЗнаниеЧитаемВсейСемьей и отправить ссылку на видео через личный кабинет. Дополнительные баллы можно получить, передав семейную книжную эстафету, — пригласив к участию другие семьи».
Организаторы советуют при создании роликов использовать любые творческие приёмы: выразительное чтение, инсценировки, семейные истории о любимых книгах, совместное чтение вслух и т. д.
Приём заявок идёт до 31 июля. С 1 августа по 30 сентября пройдёт сбор видеоработ на третий — завершающий — период конкурса.