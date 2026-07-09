Как волгоградцам попасть на конкурс «Читаем всей семьёй»?

«К участию приглашаются семьи в любом составе — родители, дети, бабушки, дедушки и другие родственники, — объясняют организаторы. — Для подачи заявки требуется пройти регистрацию на сайте общества “Знание” (https://znanierussia.ru/chitaem.vsej.semiej). Потом опубликовать в социальной сети “ВКонтакте” видеоролик длительностью от 1 до 5 минут, демонстрирующий читательские традиции семьи, с хештегом #ЗнаниеЧитаемВсейСемьей и отправить ссылку на видео через личный кабинет. Дополнительные баллы можно получить, передав семейную книжную эстафету, — пригласив к участию другие семьи».