Спасаем жизни: в «КрасКом» состоялся выездной День донора

Как отметили представители краевого медцентра, главная цель акции — не только пополнение запасов донорской крови, но и развитие культуры добровольного донорства внутри компании: «Мы стремимся показать, что помогать — это просто. Иногда достаточно одного часа, чтобы спасти чью-то жизнь».