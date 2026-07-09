Спасаем жизни: в «КрасКом» состоялся выездной День донора

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня в «КрасКом» прошёе выездной День донора — социальная акция, объединившая десятки сотрудников вокруг важной миссии: помощи тем, кто нуждается в переливании крови.
Донация была реализована совместно с Красноярским краевым центром крови. Прямо на территории предприятия развернули мобильный медицинский пункт, оснащённый всем необходимым для безопасного забора крови. Благодаря этому сотрудники смогли стать донорами без отрыва от рабочего процесса.
Как отметили представители краевого медцентра, главная цель акции — не только пополнение запасов донорской крови, но и развитие культуры добровольного донорства внутри компании: «Мы стремимся показать, что помогать — это просто. Иногда достаточно одного часа, чтобы спасти чью-то жизнь».
Перед процедурой все участники прошли обязательный медицинский осмотр: измерение давления, экспресс-анализ крови и консультацию врача. К донорству допускались только те, кто соответствовал медицинским требованиям. Сам процесс кровосдачи занимает не более 20 минут.
Всего для пациентов красноярских больниц сегодня сотрудники коммунального предприятия сдали сегодня 23400 миллилитров крови.
Выездной День донора в компании «КрасКом» ещё раз доказал: добрые дела можно делать прямо на рабочем месте — достаточно желания и готовности помочь.