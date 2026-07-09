«Светофор» требует с Назаровского молокозавода 11 млн рублей за убытки от их контрафактной сгущенки

Арбитражный суд Красноярского края постановил взыскать с комбината и торговой сети компенсацию за нарушение исключительных прав. После вступления решения в силу с расчетного счета «Торгсервис 56» (оператор «Светофора» в Оренбурге) были списаны 11,1 млн рублей. Размер компенсации посчитали как удвоенную сумму вырученных с продажи продукта денег.