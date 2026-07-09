«Светофор» требует с Назаровского молокозавода 11 млн рублей за убытки от их контрафактной сгущенки

Оператор сети магазинов «Светофор» в Оренбургской области подал иск к Назаровскому молочно-кондитерскому комбинату о взыскании 11,2 миллиона рублей. Магазин понес убытки из-за того, что завод поставил им сгущенное молоко под брендом «Карламанская буренка».
Суд установил, что Назаровский МКК незаконно использовал обозначение, сходное с брендом «Карламан». Контрафактную сгущенку завод поставлял магазинам «Светофор». Так, в Оренбургской области было реализовано почти 90 тысяч банок сгущенки по цене 61,90 рубля за штуку.
Арбитражный суд Красноярского края постановил взыскать с комбината и торговой сети компенсацию за нарушение исключительных прав. После вступления решения в силу с расчетного счета «Торгсервис 56» (оператор «Светофора» в Оренбурге) были списаны 11,1 млн рублей. Размер компенсации посчитали как удвоенную сумму вырученных с продажи продукта денег.
Теперь «Торгсервис 56» требует взыскать их с комбината. В иске ссылается на договор поставки, согласно которому поставщик обязан возмещать все издержки, если к покупателю предъявлен иск о нарушении прав на интеллектуальную собственность.
Предварительное заседание назначено на 9 июля.
Это не единственный эпизод с участием назаровского комбината. Ранее ФАС остановил продажу сгущенки «Байкальская» — тогда выяснилось, что товарный знак принадлежит иркутскому масложиркомбинату, а этикетка конкурента оказалась подозрительно похожей по цветам.
Фото на главной: ТД «Карламан».
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