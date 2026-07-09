В Казани до конца года проложат 11 километров велодорожек

В этом году в Казани появится еще 11 км велодорожек. Новые маршруты проложат вдоль улиц Мавлютова, Габишева, Дубравной и на Сибирском тракте. Работы ведутся в рамках комплексного капитального ремонта улично-дорожной сети. Таким образом, осенью общая длина велодорожек Казани вырастет до 74,3 км.
На сегодня общая протяженность велодорожек в Казани составляет 63,3 километров вместе с парками и уличной сетью. Первый закольцованный веломаршрут протяженностью 4,7 км был открыт в 2015 году. Он пролегал по историческому центру: улицам Кремлевской, Дзержинского, Театральной, Батурина и Кремлевской набережной.
В 2020 году было принято решение о создании велодорожек вдоль улиц, где проходит ремонт. На тот момент в городе было 10 км велодорожек, не считая парки и скверы. Это позволило существенно увеличить протяженность велодорожек — например, они появились вдоль обновленного Горьковского шоссе и построенного первого этапа Вознесенского тракта.
В 2023 году после создания Института развития Казани им была разработана концепция велосети, которая объединяла разрозненные участки в единую транспортную систему. Приоритет отдается трем ключевым направлениям: кольцевой маршрут вокруг реки Казанки, трасса «Лесопарк Лебяжье — Березовая роща (Дербышки)», маршрут «Центр — Деревня Универсиады», рассказал начальник отдела транспортного планирования и моделирования Института развития Казани Никита Будкевич.
«При разработке концепции мы опирались на необходимость обеспечения взаимосвязи существующих разрозненных участков велоинфраструктуры. Таким образом были проведены комплексный анализ велосипедных и пешеходных перемещений с использованием больших данных, полученных от операторов кикшеринга, анализировались треки передвижения велосипедистов, сведения о местах проживания, работы и досуга потенциальных пользователей и предложения жителей города. Также проводилась оценка возможности прохождения маршрутов по предлагаемым участкам с учетом существующих пространственных и инфраструктурных условий. На сегодня продолжается мониторинг реализации концепции развития веломаршрутной сети и подготовка предложений по созданию отдельных участков. Их реализация предусматривается в рамках программ ремонта и строительства объектов городской улично-дорожной сети», — пояснил Никита Будкевич.
В 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» велодорожки появились на улице Товарищеской протяженностью 444 метра и на улице Аделя Еники — 361 метр. Еще 2,1 километра велосипедной инфраструктуры обустроили вокруг «Ак Барс Арены».