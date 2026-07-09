В Казани до конца года проложат 11 километров велодорожек

«При разработке концепции мы опирались на необходимость обеспечения взаимосвязи существующих разрозненных участков велоинфраструктуры. Таким образом были проведены комплексный анализ велосипедных и пешеходных перемещений с использованием больших данных, полученных от операторов кикшеринга, анализировались треки передвижения велосипедистов, сведения о местах проживания, работы и досуга потенциальных пользователей и предложения жителей города. Также проводилась оценка возможности прохождения маршрутов по предлагаемым участкам с учетом существующих пространственных и инфраструктурных условий. На сегодня продолжается мониторинг реализации концепции развития веломаршрутной сети и подготовка предложений по созданию отдельных участков. Их реализация предусматривается в рамках программ ремонта и строительства объектов городской улично-дорожной сети», — пояснил Никита Будкевич.