RS: Передача Украине лицензии на Patriot может обернуться проблемами для США

Передача Украине лицензии на производство ракет для комплексов Patriot не поможет изменить ситуацию на поле боя и может создать угрозу национальной безопасности США. К такому выводу пришли авторы издания Responsible Statecraft.
— Такой шаг не уменьшит сколько-нибудь заметно дефицит противовоздушной обороны Украины, но создаст существенные риски для национальной безопасности США, облегчив конкурентам доступ к секретной информации об американских военных системах, — говорится в публикации.
Автор материала считает, что украинская сторона не сможет наладить производство ракет в сроки, которые могли бы повлиять на ход конфликта. Кроме того, подобная инициатива, по мнению издания, не способна обеспечить военное преимущество.
В Responsible Statecraft также предположили, что американские власти могут отказаться от реализации этой идеи. По мнению автора, Пентагон осознает связанные с инициативой технологические и военные риски, из-за чего проект может так и не быть реализован.
Президент США ранее заявил о намерении Вашингтона передать Киеву лицензию на самостоятельное производство зенитных ракетных комплексов Patriot.