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В Минздраве хотят обязать стоматологов применять анестезию при риске боли

Минздрав предлагает ввести обязательное обезболивание при лечении зубов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Министерство здравоохранения России предлагает ввести обязательное обезболивание при стоматологическом лечении зубов, которое может повлечь за собой возникновение болевых ощущений, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Из документа следует, что при проведении лечения, после которого могут возникнуть болевые ощущения, манипуляции проводятся с обязательным обезболиванием. Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в амбулаторных условиях.

Кроме того, если в ходе лечения были выявлены симптомы онкозаболевания, стоматолог направляет пациента к врачу-онкологу. При сочетанных и комбинированных травмах, заболеваниях зубов помощь оказывается врачами стоматологического профиля с привлечением врачей по специальностям.