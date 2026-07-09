В Минздраве хотят обязать стоматологов применять анестезию при риске боли

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Министерство здравоохранения России предлагает ввести обязательное обезболивание при стоматологическом лечении зубов, которое может повлечь за собой возникновение болевых ощущений, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Из документа следует, что при проведении лечения, после которого могут возникнуть болевые ощущения, манипуляции проводятся с обязательным обезболиванием. Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в амбулаторных условиях.
Кроме того, если в ходе лечения были выявлены симптомы онкозаболевания, стоматолог направляет пациента к врачу-онкологу. При сочетанных и комбинированных травмах, заболеваниях зубов помощь оказывается врачами стоматологического профиля с привлечением врачей по специальностям.