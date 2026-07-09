В Минздраве хотят обязать стоматологов применять анестезию при риске боли

Кроме того, если в ходе лечения были выявлены симптомы онкозаболевания, стоматолог направляет пациента к врачу-онкологу. При сочетанных и комбинированных травмах, заболеваниях зубов помощь оказывается врачами стоматологического профиля с привлечением врачей по специальностям.